В зоопарке Нью-Йорка однополые пингвины впервые стали родителями

Птенец вылупился 1 января 2022 года в зоопарке «Розамонд Гиффорд». Его высилели два взрослых самца пингвинов вида Гумбольдт — Элмер и Лима. Родители сами родились в зоопарке — Элмер в 2016 году, а Лима в 2019 году, они стали парой осенью 2021 года во время сезона размножения.

«После нашей первой проверки здоровья, когда птенцу было пять дней, он весил 226 граммов. О нем продолжают заботиться и Элмер, и Лима, которые отлично справляются со своей работой», — сказал директор зоопарка Тед Фокс и объяснил, что не все родители умеют высиживать яйца, некоторые разбивают яйцо, неправильно инкубируют его или спорят о том, кто и когда его инкубирует. И Элмер, и Лима в этом случае были примерными родителями.

В зоопарке заявили, что папа Элмер получил свое имя, поскольку яйцо, из которого он вылупился, случайно повредили его родители, и команда по уходу за животными починила его с помощью клея «Элмер». Чтобы избежать такого непреднамеренного ущерба, зоопарк иногда передает яйцо от своих биологических родителей приемным родителям, которые затем заботятся о нем, пока другая пара высиживает фиктивное яйцо.