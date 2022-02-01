Румунія спростила правила в’їзду в країну

Уряд Румунії спростив правила в’їзду в країну. Тепер там не вестимуть окремі переліки «безпечних» країн, а пускатимуть туристів з усього світу.

Про це пише Euractiv.

Тепер всі, хто в’їжджатиме до Румунії без сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на коронавірус, повинні будуть просидіти на карантині 5 днів. До 1 лютого вони мали сидіти на карантині 14 днів.

Водночас для туристів з негативним тестом або вакцинацією або довідкою про одужання в’їзд буде безперешкодний.

Також у разі контакту з хворим на коронавірус потрібно буде просидіти на ізоляції 5 днів. Ті, хто перехворіли, звільняються від ізоляції.