Румыния упростила правила въезда в страну

Правительство Румынии упростило правила въезда в страну. Теперь там не будут вести отдельные перечни «безопасных» стран, а будут пускать туристов со всего мира.

Об этом пишет Euractiv.

Теперь все, кто будет въезжать в Румынию без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, должны будут просидеть на карантине 5 дней. До 1 февраля они должны были сидеть на карантине 14 дней.

В то же время для туристов с отрицательным тестом или вакцинацией или справкой о выздоровлении въезд будет беспрепятственным.

Также в случае контакта с больным коронавирусом нужно будет просидеть на изоляции 5 дней. Переболевшие освобождаются от изоляции.