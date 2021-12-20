Румыния обновила правила въезда для украинцев — теперь нужно заполнять цифровую анкету

Сегодня, 20 декабря, Румыния обновила правила въезда для борьбы с распространением коронавируса. Теперь необходимо будет заполнять цифровую анкету.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Цифровую анкету (https://plf.gov.ro) нужно заполнять за 24 часа до въезда в страну. В ней нужно указать имя и фамилию, идентификационные и контактные данные, дату въезда, страну, область и населенный пункт, из которого человек отправляется в Румынию, а также пункт прибытия.

Анкету заполняют все лица, которые следуют в Румынию, — любым сообщением. За отказ предусмотрен штраф до 3 тысяч леев (18 656 грн).

«На основе анкетных данных сотрудники управления общественного здоровья Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, контактировавшими во время путешествия с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2», — отметили в ведомстве.