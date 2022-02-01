ООН зареєструвала дві рекордні блискавки — найдовшу та найтривалішу

Всесвітня метеорологічна організація ООН зареєструвала дві рекордні блискавки за тривалістю та протяжністю природного явища.

Про це ідеться у пресрелізі організації.

У квітні 2020 року на півдні США дослідники зафіксували найдовшу блискавку із усіх раніше зафіксованих. Її протяжність становила 768 км, похибка такого вимірювання може становити вісім кілометрів.

Таку протяжність науковці порівнюють з відстанню між британським Лондоном та німецьким Гамбургом.

Попередній рекорд фіксували у Бразилії — 709 км на півдні країни, 31 жовтня 2018 року.