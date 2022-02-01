ООН зарегистрировала две рекордные молнии — самую длинную и длительную

Всемирная метеорологическая организация ООН зарегистрировала две рекордные молнии по продолжительности и протяженности природного явления.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В апреле 2020 года на юге США исследователи зафиксировали самую длинную молнию из всех ранее зафиксированных. Ее протяженность составляла 768 км, погрешность такого измерения может составить восемь километров.

Такую протяженность ученые сравнивают с расстоянием между британским Лондоном и германским Гамбургом.

Предыдущий рекорд фиксировали в Бразилии – 709 км на юге страны, 31 октября 2018 года.