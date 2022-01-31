Негода залишила без світла 317 населених пунктів. Синоптики попереджають про сильний вітер

В Україні унаслідок негоди без електроенергії залишилися 317 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Львівській області світла немає у 123 містах та селах, в Тернопільській — у 56, а у Рівненській — у 54.

Дещо менше проблем з електрикою виникло у Хмельницькій області — без світла поки залишаються 38 населених пунктів, подібна ситуація і у Волинській області — там знеструмлено 32 міста.

Найменше лиха негода завдала Закарпатській області — без світла там наразі перебуває 14 міст і сіл.

Фахівці працюють над відновленням електропостачання.