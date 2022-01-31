Негода залишила без світла 317 населених пунктів. Синоптики попереджають про сильний вітер

В Україні унаслідок негоди без електроенергії залишилися 317 населених пунктів у шести областях.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
У Львівській області світла немає у 123 містах та селах, в Тернопільській — у 56, а у Рівненській — у 54.
Дещо менше проблем з електрикою виникло у Хмельницькій області — без світла поки залишаються 38 населених пунктів, подібна ситуація і у Волинській області — там знеструмлено 32 міста.
Найменше лиха негода завдала Закарпатській області — без світла там наразі перебуває 14 міст і сіл.
Фахівці працюють над відновленням електропостачання.
- В Україні останні дні січня також будуть дуже вітряними. За даними Укргідрометцентру, 30—31 січня очікуються пориви вітру 15—20 м/с, у західних областях подекуди 25 м/с, у Карпатах 25—30 м/с, можливі хуртовини, на дорогах країни буде ожеледиця. Синоптики попередили, що негода може призвести до порушення руху транспорту.
- Раніше синоптики прогнозували, що на початку тижня в Україні буде снігова погода: дрібний сніг та дощ зі снігом прийдуть у всі регіони.