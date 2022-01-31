Непогода оставила без света 317 населенных пунктов. Синоптики предупреждают о сильном ветре

В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 317 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области света нет в 123 городах и селах, в Тернопольской — в 56, а в Ровенской — в 54.

Несколько меньше проблем с электричеством возникло в Хмельницкой области — без света там пока остаются 38 населенных пунктов, подобная ситуация и в Волынской области — там обесточены 32 города.

Меньше беды непогода принесла в Закарпатскую область — без света там сейчас 14 городов и сел.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.