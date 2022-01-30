Путін доручив організувати соцвиплати жителям окупованого Донбасу. МЗС України обурене

Президент Росії Володимир Путін доручив організувати соціальні виплати жителям окупованого Донбасу через російський портал «Держпослуги». У Міністерстві закордонних справ України висловили обурення.

Про це йдеться у заяві МЗС.

«Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал «Держпослуги» як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір», — зазначили у відомстві.

Там повідомили, що це рішення ухвалили під час того, як на кордони стягнено десятки тисяч російських військ, і такий крок не сприяє деескалації ситуації.

У МЗС вимагають у Путіна скасувати доручення та припинити гібридні провокації, які ускладнюють мирні перемовини.