Путин поручил организовать соцвыплаты жителям оккупированного Донбасса. МИД Украины возмущен

Президент России Владимир Путин поручил организовать социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса через российский портал «Госуслуги». В Министерстве иностранных дел Украины выразили негодование.
Об этом говорится в заявлении МИД.
«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал «Госуслуги» как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство», — отметили в ведомстве.
Там заявили, что это решение было принято во время того, как к границам стянули десятки тысяч российских войск, и такой шаг не способствует деэскалации ситуации.
В МИДе требуют от Путина отменить поручение и прекратить гибридные провокации, осложняющие мирные переговоры.
- 24 апреля 2019 года Путин подписал указ, упрощающий выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Первые паспорта выдали 14 июля того же года.
- 1 мая 2019 года Путин подписал указ, согласно которому по упрощенной системе получить гражданство страны-агрессора смогут дополнительные категории украинцев.