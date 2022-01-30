Путин поручил организовать соцвыплаты жителям оккупированного Донбасса. МИД Украины возмущен

Президент России Владимир Путин поручил организовать социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса через российский портал «Госуслуги». В Министерстве иностранных дел Украины выразили негодование.

Об этом говорится в заявлении МИД.

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал «Госуслуги» как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство», — отметили в ведомстве.

Там заявили, что это решение было принято во время того, как к границам стянули десятки тысяч российских войск, и такой шаг не способствует деэскалации ситуации.

В МИДе требуют от Путина отменить поручение и прекратить гибридные провокации, осложняющие мирные переговоры.