Українська режисерка Марина Ер Горбач на фестивалі Sundance отримала нагороду за найкращу режисуру

Українська режисерка Марина Ер Горбач на міжнародному фестивалі незалежного кіно Sundance отримала нагороду за найкращу режисуру художнього фільму (драма).

Її стрічка «Клондайк» розповідає про війну на сході України та катастрофу рейсу MH17. Фільм зображує історію місцевої родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи. Герої Ірка і Толік очікують народження першої дитини, а війна вривається в їхнє життя разом з уламками збитого літака. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють бойовики. Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік. Ось перший тизер:

«Тема міжнародної авіакатастрофи МН17 — привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні. Ця престижна кінонагорода означає, що нам вдалось перенести глядачів по той бік екранів їхньої стрічки новин. Я сприймаю цю перемогу як маленьку краплину в багатолітній боротьбі України», — розповіла Марина Ер Горбач.