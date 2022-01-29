Украинская режиссер Марина Эр Горбач на фестивале Sundance получила награду за лучшую режиссуру

Украинская режиссер Марина Эр Горбач на международном фестивале независимого кино Sundance получила награду за лучшую режиссуру художественного фильма (драма).

Ее фильм «Клондайк» рассказывает о войне на востоке Украины и катастрофе рейса MH17. Фильм показывает историю местной семьи, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы. Герои Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка, а война врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого самолета. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают боевики. Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год. Вот первый тизер:

«Тема международной авиакатастрофы МН17 — повод привлечь внимание к жизням людей во время войны в Украине. Эта престижная кинонаграда означает, что нам удалось перенести зрителей по другую сторону экранов их новостной ленты. Я воспринимаю эту победу как маленькую каплю в многолетней борьбе Украины», — рассказала Марина Эр Горбач.