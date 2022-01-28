У Гамбурзі невідомі розбили вікно генконсульства України. МЗС вимагає знайти винних

У Гамбурзі невідомі уночі розбили вікно генерального консульства України. Міністерство закордонних справ вимагає знайти і покарати винних.

Про це пише пресслужба МЗС.

«Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що генконсульство звернулося до поліції для проведення розслідування. Також у МЗС нагадали, що безпеку дипломатичних установ має забезпечувати держава перебування.