Держбюро прийшло з обшуками до нардепа «Слуги народу» у справі про підробку документів

Працівники Держбюро розслідувань прийшли з обшуками до народного депутата і повʼязаних з ним осіб у справі про підробку документів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що на нардепа раніше склало протокол Нацагентство із запобігання корупції за порушення обмежень поєднувати діяльність депутата з іншими видами діяльності (бізнесом). Протокол склали через те, що нардеп входить до складу виконавчого органу одного з товариств.

«Під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи — протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим, можливо, ввів в оману суд», — йдеться в повідомленні.

Попередньо справа кваліфікована за трьома статтями: про підроблення документів (ч. 4 ст. 358 КК), службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК) і введення суду в оману (ч. 2 ст. 384).

За даними «Бабеля», обшуки проводять у нардепа «Слуги народу» Олега Воронька, який входить до міжфракційного депутатського обʼєднання Дмитра Разумкова «Розумна політика».