У Бельгії будуть видавати закордонні паспорти з коміксами на сторінках

У Бельгії з 7 лютого громадянам видаватимуть нові закордонні паспорти, сторінки яких оформлені героями і сценами з коміксів (мультфільмів), створених бельгійськими художниками.

Як повідомляє телеканал RTBF, влада вважає, що такий дизайн по-новому представить культуру і мистецтво країни.

На сторінках документів зʼявляться смурфіки, Тінтін, Блейк і Мортімер, Ларго Вінча та інші герої.

Крім візуального оформлення, покращили й захист паспортів, оскільки їх часто підробляють. Новий варіант має 48 елементів захисту замість 24. На лицьовій сторінці зʼявився штрих-код з особистими даними громадянина, вводиться нова система проколів фотографій, а на кожній сторінці на героях коміксів написані дрібним шрифтом імена творців.

Вартість паспорта від €65 (виготовлення за пʼяти днів) до €300 (термінове виготовлення).