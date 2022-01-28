В Бельгии будут выдавать загранпаспорта с комиксами на страницах

В Бельгии с 7 февраля гражданам будут выдавать новые заграничные паспорта, страницы которых оформлены героями и сценами из комиксов (мультфильмов), созданных бельгийскими художниками.

Как сообщает телеканал RTBF, власти полагают, что такой дизайн по-новому представит культуру и искусство страны.

На страницах документов появятся смурфики, Тинтин, Блейк и Мортимер, Ларго Винча и другие герои.

Помимо визуального оформления, улучшили и защиту паспортов, поскольку их часто подделывают. Новый вариант имеет 48 элементов защиты вместо 24. На лицевой странице появился штрих-код с личными данными гражданина, вводится новая система проколов фотографий, а на каждой странице на героях комиксов написаны мелким шрифтом имена создателей.

Стоимость паспорта от €65 (изготовление в течении пяти дней) до €300 (срочное изготовление).