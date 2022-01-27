Завод «Електронмаш» на повторному аукціоні продали за 430 мільйонів гривень — удвічі дешевше, ніж на першому

Фонд державного майна продав завод «Електронмаш» у Києві за 430 мільйонів гривень, що удвічі дешевше, ніж результати попереднього аукціону, який визнали недійсним.
Про це повідомили у пресслужбі ФДМУ.
В онлайн-аукціоні, який відбувся 27 січня, взяли участь 5 учасників. Стартова ціна лоту становила 65,6 мільйона гривень.
Тепер переможець торгів має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і розрахуватися за лот.
Окрім цього, новий власник зобов’язаний погасити майже 34 мільйони гривень заборгованості підприємства та протягом 6 місяців не звільняти працівників.
Зазначимо, переможцем аукціону є ТОВ «Український імідж», яке, згідно з Єдиним державним реєстром, зареєстровано в Києві на початку 2006 року. Його статутний капітал становить 50 тисяч гривень. Засновником є Віолета Глинянчук.
- У листопаді Фонд державного майна продав завод «Електронмаш» у Києві за майже мільярд гривень. Стартова ціна лоту становила 66,7 мільйона гривень і під час торгів зросла аж до 970 мільйонів. Переможцем торгів стала компанія «Лортен груп», яку зареєстрували у 2018 році. Її статутний капітал — 100 гривень, а власником вказаний Олег Піченевський.
- Проте тоді переможець аукціону не підписав угоду про купівлю-продаж, тож торги анулювали.