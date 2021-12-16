Приватизація заводу «Електронмаш» зірвалася. Переможець аукціону не підписав договір

Переможець аукціону на приватизацію заводу «Електронмаш» не підписав договір про придбання. Таким чином конкурс визнали недійсним.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

У документах вказується, що Фонд держмайна передав компанії «Лортен Груп» документи на підписання 7 грудня. Вона мала зробити це до 13 грудня, але так і не надала відповіді.

У зв’язку з тим, що переможець конкурсу не підписав угоду про купівлю-продаж, сам аукціон визнали недійсним. Водночас заставу у розмірі 6,67 млн гривень було стягнуто до бюджету. Новий аукціон планують провести 14 січня.