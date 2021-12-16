Приватизация завода «Электронмаш» сорвалась. Победитель аукциона не подписал договор

Победитель аукциона на приватизацию завода «Электронмаш» не подписал договор о приобретении. Поэтому конкурс признали недействительным.
Об этом сообщается на сайте Prozorro.
В документах указывается, что Фонд госимущества передал компании «Лортен груп» документы на подписание 7 декабря. Она должна была сделать это до 13 декабря, но так и не дала ответа.
В связи с тем, что победитель конкурса не подписал соглашение о купле-продаже, сам аукцион сочли недействительным. В то же время залог в размере 6,67 млн гривен был взыскан в бюджет. Новый аукцион планируется провести 14 января.
- В ноябре Фонд государственного имущества продал завод «Электронмаш» в Киеве почти за миллиард гривен. Стартовая цена лота составила 66,7 миллиона гривен и во время торгов выросла аж до 970 миллионов.
- Победителем торгов стала компания «Лортен груп», зарегистрированная в 2018 году. Ее уставный капитал — 100 гривен, а владельцем указан Олег Пиченевский.