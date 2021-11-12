Фонд госимущества продал завод «Электронмаш» почти за миллиард гривен. Цена во время аукциона выросла в 14,5 раза

Фонд государственного имущества продал завод «Электронмаш» в Киеве почти за миллиард гривен. Стартовая цена лота составила 66,7 миллиона гривен и во время торгов выросла до 970 миллионов.

Об этом пишет пресс-служба ФГИУ.

В аукционе приняли участие 22 участника. В ходе торгов цена за завод выросла в 14,5 раз.

«Как и «Электронмаш» — таких объектов много, и это еще не самый плохой случай. Если еще ждать, приватизировать, может, уже будет нечего. Чтобы избавить государство от бремени, все непрофильные активы следует приватизировать на прозрачных аукционах и дать бизнесу заниматься бизнесом», — заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

На аукционе была продана недвижимость завода, в том числе корпуса, склады, столовая, котельные помещения, а также база отдыха в Черниговской области.

Победителем торгов стала компания «Лортен групп», зарегистрированная в 2018 году. Ее уставный капитал — 100 гривен, а владельцем указан Олег Пиченевский.