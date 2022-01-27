У Китаї чоловік намагався вкоротити собі віку через сором — його 29-річний син досі був неодружений

Інцидент стався 22 січня у Шанхаї. Чоловік підійшов до охоронців вокзалу, вручив їм записку, в якій повідомив, що щойно прийняв велику дозу ліків, а потім знепритомнів. Записка була адресована його сину. Чоловік написав, що «прожив ганебне життя», оскільки його син ще не створив сімʼю: «У всіх людей мого віку в селі вже є діти й онуки. Але тобі 29 років, і ти нічого не досяг».

У Китаї заведено одружуватись до 30 років. Нерідко батьки підштовхують своїх дітей у цьому напрямку і влаштовують «побачення наосліп». Якщо жінки не виходять заміж до 27 років, їх називають «шен-ну» — «незатребуваними жінками». У 2021 році в Китаї провели дослідження і виявили, що майже половина молодих жінок не планують виходити заміж. Щодо молодих хлопців, то їх підштовхують до раннього шлюбу, адже треба «продовжувати сімейний родовід». Шлюб у Китаї також є маркером соціального дорослішання та особистого успіху: з огляду на високі ціни на житло в Китаї та очікування того, що чоловіки братимуть на себе більшу частину витрат у домашньому господарстві, перехід до шлюбу вказує на те, що він соціально та фінансово готовий.

За даними Міністерства цивільних справ Китаю, у 2019 році рівень шлюбності в Китаї впав до 6,6 на тисячу людей, що на 33% менше, ніж у 2013 році та є найнижчим показником за 14 років. Китайські чиновники тоді пояснили це скороченням кількості людей шлюбного віку через «політику однієї дитини» — її запровадили для контролю над кількістю населення Китаю.