В Китае мужчина пытался покончить с собой из-за стыда — его 29-летний сын до сих пор не женат

Инцидент произошел 22 января в Шанхае. Мужчина подошел к охранникам вокзала, вручил им записку, в которой сообщил, что только что принял большую дозу лекарства, а затем потерял сознание. Записка была адресована его сыну. Мужчина написал, что «прожил позорную жизнь», поскольку его сын еще не создал семью: «У всех людей моего возраста в селе есть дети и внуки. Но тебе 29 лет, а ты ничего не добился».

В Китае 55-летний мужчина пытался покончить с собой из-за стыда за то, что его 29-летний сын до сих пор не женат.

В Китае принято жениться до 30 лет. Нередко родители подталкивают своих детей в этом направлении и устраивают свидания вслепую. Если женщины не выходят замуж до 27 лет, их называют «шен-ну» — «невостребованными женщинами». В 2021 году в Китае провели исследование и выявили, что почти половина молодых женщин не планируют выходить замуж. Что касается парней, то их подталкивают к раннему браку, поскольку нужно «продолжить семейную родословную». Брак в Китае также является маркером социального взросления и личного успеха: из-за высоких цен на жилье в Китае и ожидания того, что мужчина возьмет на себя большую часть расходов в домашнем хозяйстве, переход к браку указывает на то, что он социально и финансово готов.

По данным Министерства гражданских дел Китая, в 2019 году уровень брачности в Китае упал до 6,6 на тысячу человек, что на 33% меньше, чем в 2013 году, и является самым низким показателем за 14 лет. Китайские чиновники тогда объяснили это сокращением количества людей брачного возраста из-за «политики одного ребенка» — ее ввели для контроля за количеством населения Китая.