В «Укрпошті» показали власну банківську картку та анонсували придбання 17 тисяч терміналів

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський опублікував фото банківських карток, які видаватиме власний банк організації. Також «Укрпошта» закупить 17 тисяч терміналів, щоб встановити у найвіддаленіші куточки України.

Про це він написав у своєму Facebook.

Смілянський розповів, що перший термінал для прийому карток в «Укрпошти» з’явився в 2018 році, а станом на кінець 2021 року їх стало вже 7 500. У грудні 2021 року у цих терміналах загальна сума операцій перевищила мільярд гривень.

«І ми дуже сподіваємося, що відповідь на запитання: куди мені подіти ту вашу карту (з «ковідною» 1000, пенсією чи зарплатою) у селі більше не стоятиме на порядку денному у нашій країні. І звичайно ж, це будуть карти Укрпошта Банку», — пояснив він.