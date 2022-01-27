В «Укрпочте» показали собственную банковскую карту и анонсировали приобретение 17 тысяч терминалов

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский опубликовал фото банковских карт, которые будет выдавать собственный банк организации. Также «Укрпочта» закупит 17 тысяч терминалов, чтобы установить в отдаленные уголки Украины.

Об этом он написал в своем Facebook.

Смелянский рассказал, что первый терминал для приема карт в «Укрпочте» появился в 2018 году, а к концу 2021 года их стало уже 7 500. В декабре 2021 года в этих терминалах общая сумма операций превысила миллиард гривен.

«И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать вашу карту (с «ковидной» 1 000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И, конечно же, это будут карты Укрпочта Банка», — пояснил он.