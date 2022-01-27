Міноборони отримає перші нові тягачі КрАЗ для перевезення танків

Кременчуцький автомобільний завод (КрАЗ) на замовлення Міноборони випустив першу партію тягачів 6510ТЕ, які будуть використовуватись для транспортування танків, артилерійських гаубиць та іншої важкої військової техніки.

Про це повідомляє місцева «Кременчуцька газета».

Модель 6510ТЕ з колісною формулою 6х6 має турбодизельний двигун потужністю 450 кінських сил. Тягач може перевозити вантажі вагою до 70 тонн. Крім цього, 6510ТЕ обладнаний гідролебідкою з тяговим зусиллям 15 тонн, що дозволяє буксирувати пошкоджену техніку з поля бою.

Модель 6510ТЕ пройшла всі відомчі випробування. Перша партія складається із трьох тягачів і незабаром їх передадуть Збройним силам.