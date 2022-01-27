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Минобороны получит первые новые тягачи КрАЗ для перевозки танков

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:
Минобороны получит первые новые тягачи КрАЗ для перевозки танков

Кременчуцька газета

Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ) по заказу Минобороны выпустил первую партию тягачей 6510ТЕ, которые будут использоваться для транспортировки танков, артиллерийских гаубиц и другой тяжелой военной техники.

Об этом сообщает местная «Кременчугская газета».

Модель 6510ТЕ с колесной формулой 6х6 имеет турбодизельный двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Тягач может перевозить грузы массой до 70 тонн. Кроме этого, 6510ТЕ оборудован гидролебедкой с тяговым усилием 15 тонн, что позволяет буксировать поврежденную технику с поля боя.

Модель 6510ТЕ прошла все ведомственные испытания. Первая партия состоит из трех тягачей и вскоре их передадут Вооруженным силам.

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