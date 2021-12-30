ВСУ закупили у Чехии бронированные шасси Tatra. На них установят новые украинские системы залпового огня

Вооруженные силы Украины закупили у Чехии 16 бронированных шасси Tatra. На них будут установлены новые украинские реактивные системы залпового огня «Буревій».

Об этом пишет Defense Express.

Соответствующие автомобили в колесной формуле 8х8 уже прибыли на Шепетовский ремонтный завод для модернизации. Шасси были доработаны чешской компанией Excalibur Army для требований ВСУ и с учетом установки на нее РСЗО.

В Минобороны отмечают, что шасси Tatra являются универсальным решением для всех артиллерийских, реактивных, ракетных и других систем, так как шасси имеют значительный запас грузоподъемности. На таких шасси уже установлены в ВСУ береговые комплексы «Нептун» и радиолокационные комплексы «Минерал-У».

Новая украинская система «Буревій» должна будет заменить в ВСУ системы «Ураган». Ее снаряды будут иметь калибр 220 мм, также «Буревій» сможет стрелять и снарядами от «Урагана». Отдельно для этой РСЗО создадут новые снаряды, которые увеличат дальность обстрелов с 35 км до 65 км.