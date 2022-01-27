Каталонія помилує тисячу людей, яких засудили за чаклунство та відьмарство

Парламент Каталонії ухвалив резолюцію про помилування до тисячі людей, більшість із яких жінки, яких засудили за чаклунство в регіоні 400 років тому.

Про це повідомляє The Guardian.

Президент уряду Каталонії Пере Арагонес назвав полювання на відьом «узаконеним феміцидом». Іспанські історики виявили, що Каталонія була одним із перших регіонів Європи, де почали проводити полювання на відьом.

За словами Пау Кастель, професора сучасної історії Барселонського університету, відьом часто звинувачували у раптових смертях дітей або стихійних лих та неврожаях. Підозрюваними в основному були практикуючі традиційну медицину або незалежні жінки.