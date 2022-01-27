Каталония помилует тысячу людей, которых осудили за колдовство и ведьматство

Парламент Каталонии принял резолюцию о помиловании до тысячи человек, большинство из которых женщины, которых осудили за колдовство в регионе 400 лет назад.

Об этом сообщает The Guardian.

Президент правительства Каталонии Пере Арагонес назвал охоту на ведьм «узаконенным фемицидом». Испанские историки установили, что Каталония была одним из первых регионов Европы, где начали проводить охоту на ведьм.

По словам Пау Кастель, профессора современной истории Барселонского университета, ведьм часто обвиняли в внезапных смертях детей или стихийных бедствиях и неурожаях. Подозреваемыми в основном были те, кто практиковал традиционную медицину или независимые женщины.