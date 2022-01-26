У Херсонській області депутата облради затримали на хабарі

У Херсонській області під час отримання хабаря затримали депутата обласної ради.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як з’ясували правоохоронці, депутат Херсонської облради подав позов до місцевої компанії, у результаті чого на адміністративну будівлю у Скадовську наклали арешт. Після цього депутат вимагав від підприємця $27 тисяч за «вирішення проблем».

Наразі вдома у депутата проводять обшуки. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрили за статтею 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, йдеться про депутата Сергія Кульчиковського, якого вже не вперше затримують із хабарем.