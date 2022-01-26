В Херсонской области депутата облсовета задержали на взятке

В Херсонской области во время получения взятки задержали депутата областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как выяснили правоохранители, депутат Херсонского облсовета подал иск к местной компании, в результате чего на административное здание в Скадовске наложили арест. После этого депутат требовал от предпринимателя $27 тысяч за «решение проблем».

В настоящее время дома у депутата проводят обыски. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство было открыто по статье 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, речь идет о депутате Сергее Кульчиковском, которого ранее уже задерживали со взяткой.