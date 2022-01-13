НАБУ разоблачило на взяточничестве заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора. За свои «услуги» он хотел $150 тысяч

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на взятке заместителя начальника одного из отделов Офиса генерального прокурора. Тот просил $150 тысяч у бизнесмена за помощь в решении проблем, связанных с возбужденным против него уголовным делом.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

«Следствие установило, что должностное лицо ОГП предложило бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы, связанные с уголовным преследованием, которое осуществляли следователи Главного управления ГФС при процессуальном руководстве прокуроров ОГП. В частности, добиться закрытия уголовного производства и вернуть предпринимателю изъятое в ходе обысков имущество (компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover)», — говорится в сообщении.

Работник Офиса генпрокурора обещал, что добьется возврата имущества и закрытия дела. За это он попросил сначала $100 тысяч, которые якобы должны были передать руководству ОГП. Впоследствии цена выросла до $150 тысяч. Для передачи денег он привлек посредника.