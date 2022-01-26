«Одне з найкращих рішень». Англійський співак Ед Ширан розповів, що не користується телефоном з 2015 року

Англійський співак Ед Ширан розповів, що у нього немає мобільного телефону з 2015 року. Він назвав це одним зі своїх найкращих рішень, адже його психічне здоровʼя страждало через цей пристрій.

Про це він заявив у подкасті Collector's Edition.

«Я був дуже, дуже пригнічений і засмучений телефоном», — сказав Ширан, докладно описавши, як негайна відповідь на текстові повідомлення «викликала у нього стрес».