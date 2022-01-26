«Одно из лучших решений». Английский певец Эд Ширан рассказал, что не пользуется телефоном с 2015 года

Английский певец Эд Ширан рассказал, что у него нет мобильного телефона с 2015 года. Он назвал это одним из своих лучших решений, поскольку его психическое здоровье страдало из-за этого устройства.

Об этом он заявил в подкасте Collector's Edition.

«Я был очень, очень подавлен и расстроен телефоном», — сказал Ширан, подробно описав, как немедленный ответ на текстовые сообщения «вызывал у него стресс».