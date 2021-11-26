Певец Эд Ширан снял клип в Киеве

Британский певец Эд Ширан сообщил, что снял свой будущий клип в Киеве.
Об этом он рассказал в Instagram.
«Спасибо, Киев, что встретил нас. Три ночи съемок в твоем замечательном городе. Украина прекрасна», — написал он. Украинские поклонники исполнителя в комментариях под фото определили, что съемки проходили на территории корпусов Механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Голосеевском районе столицы.
Эд Ширан — один из самых популярных в мире поп-исполнителей, обладатель четырех наград и 14 номинаций музыкальной премии «Грэмми».
- В середине октября французский музыкант Stromae впервые с 2018 выпустил новый трек, клип на который сняли в Киеве.
- Перед этим британская рок-группа Bring Me the Horizon презентовала клип, который сняли в Киеве. В видео звучат фразы на украинском.