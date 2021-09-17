Британская группа Bring Me the Horizon презентовала клип, который снимали в Киеве

Британская рок-группа Bring Me the Horizon презентовал клип, который сняли в Киеве. В видео звучат фразы на украинском: «Сучий потрох», «Что мы снова здесь делаем?», «Бизнес» и «Это частная вечеринка».

Релиз клипа на песню “DiE4u” состоялся в пятницу, 17 сентября.

Режиссер клипа — вокалист группы Оливер Сайкс, видео сняла украинская компания Shelter. Роли охотников сыграли украинская модель Алина Знахаренко и музыкант Остап Рокки — Знахаренко сама это подтвердила в Instagram.