У Південній Кореї створили біосенсор для виявлення коронавірусу. Він видає результат за 30 хвилин

Група науковців у Південній Кореї створила біосенсор для виявлення коронавірусу в організмі людини. Він видає результат за 30 хвилин.

Про це пише Yonhap.

Науковці запевняють, що результати біосенсора такі ж точні, як і результати ПЛР-тесту на коронавірус.

Біосенсор виявляє коронавірус за допомогою ангіотензинперетворювального ферменту 2 (ACE2). Цей вірусний рецептор є спільним для всіх відомих штамів коронавірусу — завдяки йому в клітини людини потрапляє коронавірус.

Натомість ПЛР-тест — це молекулярний тест. Він шукає генетичний матеріал коронавірусу в отриманих зразках, тому обробка його результатів триває значно довше.