У ЄСПЛ починаються слухання у справі України проти Росії щодо війни на Донбасі

Європейський суд з прав людини цього тижня проведе усні слухання щодо прийнятності заяв у позові України та Нідерландів проти Росії за воєнні злочини на Донбасі.

Про це пише Міністерство юстиції у своєму Twitter.

На засіданні присутній і сам міністр юстиції Денис Малюська.

Судді мають встановити, чи має ЄСПЛ право розглядати цей позов і чи підпадають події на окупованому Донбасі з квітня 2014 року під його юрисдикцію.

У разі, якщо суд встановить прийнятність позову, він перейде до розгляду заяв по суті. Весь цей позов об’єднує три скарги на порушення прав людини на окупованому Донбасі, зокрема і збиття рейсу MH17, і за обсягом доказів та кількістю порушень є наймасштабнішим у практиці ЄСПЛ.