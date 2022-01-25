ЄС змінив правила для подорожей всередині блоку — вільно зможуть пересуватися туристи із ковід-сертифікатами

Міністри країн Європейського Союзу 25 січня дійшли згоди щодо оновлення правил для подорожей: туристи із цифровими сертифікатами вакцинації, визнаними у ЄС, можуть безперешкодно подорожувати всередині блоку.

Нові правила для поїздок всередині блоку:

Якщо є дійсний цифровий сертифікат ЄС про вакцинацію, то на цю людину не поширюються жодні додаткові обмеження (Європейський Союз офіційно визнав українські ковід-сертифікати у «Дії», і українці можуть з ними подорожувати).

Якщо сертифіката немає, країнам рекомендують дозволити туристам подорожувати на підставі тесту, зробленого до або після прибуття.

Свідоцтво про вакцинацію діє 270 днів (9 місяців) — це без бустерного щеплення.

Якщо вакцинований чи перехворілий турист їде в одну країну ЄС з іншої, яка перебуває у «червоній» зоні, то від нього можуть вимагати пройти тест перед від’їздом і просидіти на карантині 10 днів — з можливістю завершити карантин з негативним результатом тесту через 5 днів.

Правила почнуть діяти з 1 лютого. Зараз же ЄС радить державам-членам скасовувати обмеження, які додатково вводили через штам «Омікрон», і запровадити загальні правила для мандрівників.

Перевіряти, у якій зоні перебуває та чи інша країна Європейського Союзу можна тут. Про обмеження, які діють у країнах, можна дізнаватися з додатка Reopen EU (доступний у PlayMarket та AppStore) та на його ж сайті.