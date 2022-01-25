ЕС изменил правила для путешествий внутри блока — свободно смогут передвигаться туристы с ковид-сертификатами

Министры стран Европейского Союза 25 января пришли к соглашению об обновлении правил для путешествий: туристы с цифровыми сертификатами вакцинации, признанными в ЕС, могут беспрепятственно путешествовать внутри блока.

Новые правила для поездок внутри блока:

Если есть действительный цифровой сертификат ЕС о вакцинации, то на этого человека не распространяются никакие дополнительные ограничения (Европейский Союз официально признал украинские сертификаты в «Дії» и украинцы могут с ними путешествовать).

Если сертификата нет, то странам рекомендуют разрешить туристам путешествовать на основе теста, сделанного до или по прибытии.

Свидетельство о вакцинации действует 270 дней (9 месяцев) — это без бустерной прививки.

Если вакцинированный или переболевший турист едет в одну страну ЕС из другой, которая находится в «красной» зоне, то от него могут потребовать пройти тест перед отъездом и просидеть на карантине 10 дней — с возможностью завершить карантин с отрицательным результатом теста через 5 дней.

Правила начнут действовать с 1 февраля. Сейчас ЕС советует государствам-членам отменять ограничения, которые дополнительно вводили из-за штамма «Омикрон», и ввести общие правила для путешественников.

Проверять, в какой зоне находится та или иная страна Европейского Союза, можно здесь. Ограничения, действующие в странах, можно узнать из приложения Reopen EU (доступен в PlayMarket и AppStore) и на его же сайте.