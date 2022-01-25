Суд передав Агентству з управління корупційними активами вибухівку на 5 мільярдів гривень

Суд передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 3 тисячі тонн вибухових речовин — порохових зарядiв вартістю понад 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, розпочатого влітку минулого року, у 2010 році одне з приватних підприємств Запорізької області, не маючи дозволу, за 15 тисяч гривень придбало вибухівку у підприємства, яке мало її утилізувати. Ці вибухові речовини — пороховi заряди, призначенi для спорядження турбореактивних снарядiв та ракет до реактивних систем залпового вогню. Їх ринкова вартість, за попередньою оцінкою, становить понад 5 млрд грн.

Упродовж усього часу вибухівка безоплатно зберігалась на території одного з військових арсеналів. Це не давало використати зайняті потужності для потреб Збройних сил та призвело до значних витрат Міністерства оборони.

Прокури Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері визнали вибухівку речовим доказом у кримінальному провадженні й домоглися її конфіскації.