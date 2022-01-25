Суд передал Агентству по управлению коррупционными активами взрывчатку на 5 миллиардов гривен

Суд передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) более 3 тысяч тонн взрывчатых веществ — пороховых зарядов стоимостью более 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, начатого летом прошлого года, в 2010 году одно из частных предприятий Запорожской области, не имея разрешения, за 15 тысяч гривен приобрело взрывчатку у предприятия, которое должно было ее утилизировать. Эти взрывчатые вещества — пороховые заряды, предназначенные для снаряжения турбореактивных снарядов и ракет к реактивным системам залпового огня. Их рыночная стоимость, по предварительной оценке, составляет более 5 млрд грн.

В течение всего времени взрывчатка бесплатно хранилась на территории одного из военных арсеналов. Это препятствовало использованию занятых мощностей для нужд Вооруженных сил и привело к значительным расходам Министерства обороны.

В итоге прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере признали взрывчатку вещественным доказательством по уголовному производству и добились ее конфискации.