У відсіку шасі вантажного лайнера знайшли живого кенійця. Він пережив 11-годинний переліт до Нідерландів

В амстердамському аеропорту Схіпхол прикордонники виявили 22-річного чоловіка з Кенії, який нелегально перетнув кордон, сховавшись у відсіку шасі вантажного лайнера. Тепер він має намір просити притулку у Нідерландах.
Про це пише ВВС .
Ця ситуація стала доволі унікальною, оскільки температура повітря на висоті, на якій літають сучасні лайнери, зазвичай становить близько -50 °C.
Однак чоловіка виявили живим у стабільному стані у відсіку носового шасі літака та відправили до лікарні.
«Насамперед нас непокоїть стан його здоровʼя. Те, що він вижив у такому холоді і на такій висоті, вкрай незвично. Дуже незвично», — повідомила представниця обʼєднаної служби поліції та прикордонної охорони Нідерландів Йоанна Гельмондс.
Імовірно, чоловік прилетів до Нідерландів з Йоганнесбурга або Найробі, за даними поліції, такий політ триває близько 11 годин. За останні п’ять років у Нідерландах на літаках виявили сім безбілетних пасажирів, лише двоє з них вижили по прильоту.
- У листопаді 2021 року із Гватемали до США прилетів чоловік, який сховався в шасі літака авіакомпанії American Airlines.