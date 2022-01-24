У відсіку шасі вантажного лайнера знайшли живого кенійця. Він пережив 11-годинний переліт до Нідерландів

В амстердамському аеропорту Схіпхол прикордонники виявили 22-річного чоловіка з Кенії, який нелегально перетнув кордон, сховавшись у відсіку шасі вантажного лайнера. Тепер він має намір просити притулку у Нідерландах.

Про це пише ВВС .

Ця ситуація стала доволі унікальною, оскільки температура повітря на висоті, на якій літають сучасні лайнери, зазвичай становить близько -50 °C.

Однак чоловіка виявили живим у стабільному стані у відсіку носового шасі літака та відправили до лікарні.

«Насамперед нас непокоїть стан його здоровʼя. Те, що він вижив у такому холоді і на такій висоті, вкрай незвично. Дуже незвично», — повідомила представниця обʼєднаної служби поліції та прикордонної охорони Нідерландів Йоанна Гельмондс.