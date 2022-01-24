В отсеке шасси грузового лайнера нашли живого кенийца. Он пережил 11-часовой перелет в Нидерланды

В амстердамском аэропорту Схипхол пограничники обнаружили 22-летнего мужчину из Кении, который нелегально пересек границу, укрывшись в отсеке шасси грузового лайнера. Теперь он намерен просить убежища в Нидерландах.

Об этом пишет BBC.

Эта ситуация стала довольно уникальной, поскольку температура воздуха на высоте, которой летают современные лайнеры, обычно составляет около -50 °C.

Однако мужчину обнаружили живым в стабильном состоянии в отсеке носового шасси самолета и отправили в больницу.

«Прежде всего, нас беспокоит состояние его здоровья. То, что он выжил в таком холоде и на такой высоте, крайне необычно. Очень необычно», — сообщила представитель объединенной службы полиции и пограничной охраны Нидерландов Йоанна Гельмондс.