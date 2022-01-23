Полиция Нидерландов обнаружила в колесной части самолета безбилетника. Он прилетел из Африки

Полиция Нидерландов сообщила, что обнаружила в колесной части самолета живым безбилетника. Об этом сообщает BBC.

Самолет, который прилетел из Южной Африки, приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол. Полет из южноафриканского города Йоханнесбурга в Амстердам занимает около 11 часов. При этом грузовой самолет совершил одну остановку в Найроби, столице Кении.

Где именно безбилетник залез в самолет – в Южной Африке или Кении – неизвестно. Возраст и национальность мужчины пока не установлены, его госпитализировали.