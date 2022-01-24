Суд продовжив запобіжний захід підозрюваним Антоненку і Кузьменко у справі Шеремета

Шевченківський райсуд Києва залишив Андрія Антоненка і Юлію Кузьменка під нічним домашнім арештом у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомляє «Укрінформ» із зали суду.
Захист Антоненка і Кузьменко просив для підозрюваних особисте зобовʼязання замість арешту. Також суд залишив без задоволення клопотання адвоката Кузьменко про на надання тимчасового доступу до низки документів, які знаходяться у Офісу генерального прокурора, Адміністрації Держприкордонслужби і Київського науково-дослідного інституту судекспертиз.
Щодо третьої підозрюваної — Яни Дугар (перебуває під особистими зобовʼязаннями) — суд встиг дослідити лише частину доказів її захисту. По Дугар засідання продовжать 9 лютого.
- 12 грудня 2019 року тодішній глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.