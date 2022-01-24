Суд продлил меру пресечения подозреваемым Антоненко и Кузьменко по делу Шеремета

Шевченковский райсуд Киева оставил Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под ночным домашним арестом по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает «Укринформ» из зала суда.

Защита Антоненко и Кузьменко просила для подозреваемых личное обязательство вместо ареста. Также суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Кузьменко на предоставление временного доступа к ряду документов, которые находятся у Офиса генерального прокурора, Администрации Госпогранслужбы и Киевского научно-исследовательского института судэкспертиз.

Касательно третьей подозреваемой — Яны Дугарь (находится под личными обязательствами) — суд успел исследовать лишь часть доказательств ее защиты. По Дугарь заседание продолжат 9 февраля.