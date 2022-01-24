На дорогах України цього тижня зʼявляться автомобілі-«фантоми». Вони фіксуватимуть порушення

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що цього тижня на дороги виїжджають поліцейські автомобілі-«фантоми», які фіксуватимуть порушення правил руху.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Фантоми» без розпізнавальних знаків у МВС анонсували ще у вересні минулого року. Тоді їх називали пересувними комплексами автофіксації. Монастирський казав, що вони не зупинятимуть водіїв, а лише фіксуватимуть порушення.
Зараз міністр каже, що завдання таких автомобілів запобігти правопорушенню і можливим негативним наслідкам на дорозі. Вони фіксуватимуть багато обʼєктів одночасно, а система передаватиме інформацію до центру, щоб порушник оперативно отримав штраф.
- У вересні 2021 року в МВС повідомляли, що у 2022 році на дорогах мають працювати 23 «фантоми». Де саме вони їздитимуть, не уточнювалося (ймовірно, у Києві). У 2023 році МВС планує мати 110 автомобілів для прихованого контролю швидкості.