На дорогах України цього тижня зʼявляться автомобілі-«фантоми». Вони фіксуватимуть порушення

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що цього тижня на дороги виїжджають поліцейські автомобілі-«фантоми», які фіксуватимуть порушення правил руху.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Фантоми» без розпізнавальних знаків у МВС анонсували ще у вересні минулого року. Тоді їх називали пересувними комплексами автофіксації. Монастирський казав, що вони не зупинятимуть водіїв, а лише фіксуватимуть порушення.

Зараз міністр каже, що завдання таких автомобілів запобігти правопорушенню і можливим негативним наслідкам на дорозі. Вони фіксуватимуть багато обʼєктів одночасно, а система передаватиме інформацію до центру, щоб порушник оперативно отримав штраф.

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ