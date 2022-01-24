На дорогах Украины на этой неделе появятся автомобили-«фантомы». Они будут фиксировать нарушения

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что на этой неделе на дороги выезжают полицейские автомобили-«фантомы», которые будут фиксировать нарушения правил движения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Фантомы» без опознавательных знаков в МВД анонсировали еще в сентябре прошлого года. Тогда их называли передвижными комплексами автофиксации. Монастырский говорил, что они не будут останавливать водителей, а лишь фиксировать нарушения.

Сейчас министр говорит, что задача таких автомобилей — предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге. Они будут фиксировать многие объекты одновременно, а система будет передавать информацию в центр, чтобы нарушитель оперативно получил штраф.

Пресс-служба Министерства внутренних дел