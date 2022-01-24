На дорогах Украины на этой неделе появятся автомобили-«фантомы». Они будут фиксировать нарушения

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что на этой неделе на дороги выезжают полицейские автомобили-«фантомы», которые будут фиксировать нарушения правил движения.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Фантомы» без опознавательных знаков в МВД анонсировали еще в сентябре прошлого года. Тогда их называли передвижными комплексами автофиксации. Монастырский говорил, что они не будут останавливать водителей, а лишь фиксировать нарушения.
Сейчас министр говорит, что задача таких автомобилей — предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге. Они будут фиксировать многие объекты одновременно, а система будет передавать информацию в центр, чтобы нарушитель оперативно получил штраф.
- В сентябре 2021 года в МВД сообщали, что в 2022 году на дорогах должны работать 23 фантома. Где именно они будут ездить, не уточнялось (вероятно, в Киеве). В 2023 году МВД планирует иметь 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.