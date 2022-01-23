У США жінка перевіряла електронну пошту і випадково у теці «Спам» знайшла повідомлення про виграш у лотерею $3 мільйонів

У США, у штаті Мічиган Лаура Спірс випадково виявила у теці «Спам» на електронній пошті повідомлення про те, що вона виграла $3 мільйони у лотерею.

Про це повідомляє CNN.

55-річна Спірс 31 грудня 2021 року побачила у Facebook оголошення про те, що розігрується $1 мільйон, зайшла на сайт лотереї й придбала квиток. Як результат, у неї збіглось пʼять чисел, плюс Мегаплеєр помножив виграш на три.

За кілька днів вона переглядала електронну пошту — шукала чийсь загублений лист, і заодно вирішила перевірити теку зі спамом.

«Саме тоді я побачила електронного листа від лотереї, в якому говорилося, що я виграла приз. Я не могла повірити в те, що читаю. Це досі дуже сильно шокує мене — я справді виграла $3 мільйони!»