У США жінка перевіряла електронну пошту і випадково у теці «Спам» знайшла повідомлення про виграш у лотерею $3 мільйонів

У США, у штаті Мічиган Лаура Спірс випадково виявила у теці «Спам» на електронній пошті повідомлення про те, що вона виграла $3 мільйони у лотерею.
Про це повідомляє CNN.
55-річна Спірс 31 грудня 2021 року побачила у Facebook оголошення про те, що розігрується $1 мільйон, зайшла на сайт лотереї й придбала квиток. Як результат, у неї збіглось пʼять чисел, плюс Мегаплеєр помножив виграш на три.
За кілька днів вона переглядала електронну пошту — шукала чийсь загублений лист, і заодно вирішила перевірити теку зі спамом.
«Саме тоді я побачила електронного листа від лотереї, в якому говорилося, що я виграла приз. Я не могла повірити в те, що читаю. Це досі дуже сильно шокує мене — я справді виграла $3 мільйони!»
Жінка вже забрала виграш в офісі лотереї та планує поділитися грошима із сімʼєю та достроково піти на пенсію, а також частіше перевіряти теку зі спамом.
- У Франції у лотереї Euromillions розіграли €220 мільйонів — це найбільший приз, який коли-небудь розігрували у Європі.
- У США переможець лотереї так і не прийшов за виграшем у майже $15 мільйонів, його чекали пів року.
- Канадець чекав 10 місяців, щоб розкрити свій великий виграш — джекпот у лотереї на $60 млн. Чоловік ставив на одні й ті ж номери щотижня протягом понад трьох десятиліть